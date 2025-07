Appello di un padre: “Mia figlia ha 15 anni e le servono alcol”

E così non si è limitato a rimanere a casa in attesa. “Più di una volta ho preso la bicicletta e ho girato per i locali di Cesenatico per vedere con i miei occhi. Ho visto decine di giovanissimi con birre in mano, superalcolici a fiumi e baristi che non chiedono i documenti. Certo, magari le bevande le compra l’amico maggiorenne, ma se un ragazzo di vent’anni prende dieci birre tutte insieme non ti fai qualche domanda? Lo capisco che è un problema di etica più che di business, ma così stiamo alimentando un problema sociale enorme”.

Il padre riporta anche la reazione di una barista. “Mi ha detto: Con tutta questa gente, non posso chiedere la carta d’identità a tutti!”.

E lui precisa: «Non voglio fare una crociata contro i baristi. Non è questo il punto. Vorrei solo che qualcuno ascoltasse queste parole e si impegnasse davvero a cambiare le cose. Sì, per tutelare mia figlia. Ma anche tutti quei giovanissimi che ho visto in questi mesi piegati dall’alcol”.