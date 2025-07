Salvini in Romagna alla festa della Lega

“La Festa si svolgerà da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto – precisa Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna – il padiglione sarà posizionato sul suggestivo canale di Cervia, dalla parte dove si erge la Torre San Michele, in piazza M. Maffei. Gli eventi avranno inizio alle 21, mentre il food truck di specialità romagnole (ma non solo) aprirà i battenti alle 19. Ogni serata sarà caratterizzata da ospiti di rilievo, dibattiti, proposte e cultura. La Lega è certamente una forza politica sui generis: ama la tradizione, la storia, la civiltà che hanno forgiato il nostro Paese pur essendo aperta al futuro e all’innovazione per renderlo più moderno e competitivo, ma ciò che più ci preme è non venire meno ai valori e agli ideali che da sempre caratterizzano la nostra azione politica e sociale”.