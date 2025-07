Soccorso in mare, sì ai volontari di protezione civile

Fondamentale, poi, sarà anche il loro apporto per quanto concerne il supporto operativo in mare: potranno intervenire, fino a 3 miglia nautiche dalla costa, in accordo con gli uffici marittimi locali, per contribuire alle attività di soccorso e salvataggio, anche dove occorre il trasporto di personale medico. Un’attività che potenzia concretamente la capacità operativa della Guardia costiera in alta stagione, laddove la popolazione aumenta con l’arrivo dei turisti, e migliora la risposta complessiva del sistema in situazioni di emergenza.

L’intesa prevede poi la fornitura in comodato d’uso temporaneo, da parte dell’Agenzia regionale, di mezzi e attrezzature dislocati in punti strategici lungo la costa emiliano-romagnola, tra cui: fuoristrada, battelli pneumatici, motori nautici, rimorchi, zattere, oltre a strumenti di comunicazione come radar, gps, ricetrasmittenti, e dispositivi di soccorso come le barelle. Un potenziamento delle dotazioni già operative, che contribuisce a migliorare la capacità di risposta in caso di necessità.

Ancora, il personale e i mezzi della Guardia costiera saranno coinvolti nelle esercitazioni promosse dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e dai suoi uffici territoriali, accanto alle altre componenti del sistema regionale di Protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.