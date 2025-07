Tony Ann a Cesenatico: unica data in Regione

Il suo tour mondiale ha già registrato sold out in grandi città come New York, Los Angeles, Tokyo e Kuala Lumpur. Le sue performance spingono i confini tra neoclassica, musica strumentale e popolare, sfruttando l’intera gamma degli 88 tasti del pianoforte per creare composizioni intense e tecnicamente straordinarie.

Oltre alla sua carriera solista, Tony ha dimostrato grande versatilità collaborando con artisti come Don Diablo, Wrabel e L.Dre, oltre ad aver co-scritto i singoli platinum negli Stati Uniti “Sick Boy” e “Call You Mine” con The Chainsmokers. Ha inoltre partecipato al loro tour “Memories: Do Not Open” nelle arene del Nord America, esibendosi anche su Snl e Good Morning America.

Tony continua a pubblicare nuova musica ogni mese come parte di un progetto innovativo ispirato all’oroscopo, promettendo brani sempre freschi e coinvolgenti per i suoi ascoltatori.

L’evento è uno spettacolo scelto dal Comune di Cesenatico per Ribalta Marea; promoter dell’evento Retropop Live; mediapartner RadioStudioDelta.