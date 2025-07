Tramonto divino spegne 20 candeline a Cesenatico

Format Tramonto DiVino

Organizzata in una sola serata per permettere in poche ore un’esperienza a 360 gradi del meglio dei cibi e dei vini regionali, ciascuna tappa di Tramonto DiVino viene allestita in un’ampia location cittadina, una piazza del centro storico, una rocca o un parco urbano. L’area prescelta, in accordo con i Comuni partner, viene ‘apparecchiata’ come una vera e propria ‘arena del gusto’, dove centinaia di gastronauti e winelovers partecipano ai banchi agli assaggi identitari dei vini regionali abbinati ai prodotti certificati.

Molte le novità 2025 del tour che rimane fedele alla sua mission di abbinare cibi e vini della regione con degustazioni multiple. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno 30 tipologie di vini a denominazioni fra Doc, Docg e Igt di Romagna e Emilia per un ammontare complessivo di circa 1000 diverse etichette che i sommelier AIS (Emilia e Romagna) racconteranno e abbineranno a una generosa selezione dei 44 prodotti Dop e Igp regionali e da quest’anno ai prodotti ittici dell’Adriatico.

Le novità 2025: i protagonisti e i tour di approfondimento

Ogni tappa di Tramonto DiVino mette al centro uno o più prodotti sia del vino che del food, facendoli diventare veri protagonisti con un allestimento particolare e una comunicazione dedicata. I protagonisti saranno di volta in volta spettacolarizzati dagli chef e da particolari abbinamenti con il vino. News entry per il tour 2025 di Tramonto DiVino i prodotti ittici dell’Alto Adriatico che faranno da co-protagonisti in varie tappe attraverso un cofinanziamento del programma Feampa.

Una particolare attenzione viene riservata durante la manifestazione alla promozione delle Dop del vino attraverso veri e propri mini-seminari itineranti curati dai sommelier degustatori per raccontare e far apprezzare le etichette a denominazione dell’Emilia-Romagna. In ogni tappa infatti saranno selezionate 4 denominazioni di origine territoriali (Dop) su cui verterà l’approfondimento dei sommelier per altrettanti minitour, dedicati a una decina di winelovers. L’approfondimento per gli appassionati è gratuito previa registrazione all’ingresso della manifestazione.