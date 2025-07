Muratore 37enne condannato per sesso con una 13enne

Condannato a 3 anni e 6 mesi per atti sessuali con una tredicenne: è la pena inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Ravenna a un muratore 37enne di Cesenatico (originario della Campania) al termine del rito abbreviato.

All’uomo – come riporta il Corriere Romagna – è stato inoltre imposto un risarcimento provvisionale di 10.000 euro in favore della ragazza, somma che anticipa quanto verrà poi quantificato in sede civile. I genitori della minorenne si erano costituiti parte civile.

I fatti risalgono all’estate del 2024. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Lucrezia Ciriello, prese avvio da una serie di coincidenze che fecero emergere la situazione. In particolare, una notte di quasi un anno fa, un barista notò l’uomo mentre discuteva con la ragazzina in un’auto parcheggiata in una zona rurale di Cervia e decise di avvisare i carabinieri.