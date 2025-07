Roberto Mercadini, Peter Falk e una mela

Un raccontatore di storie, che contengono storie, che contengono altre storie: Roberto Mercadini.

Per la quarta puntata di “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei” abbiamo chiesto a Roberto come si appunta i guizzi, le idee e le intuizioni quando è occupato nella stesura di un libro.

Ecco l’intervista nel podcast condotto da Giulia Zannetti e prodotto da livingcesenatico.it. Buon ascolto!