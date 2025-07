Si scaglia contro la pensilina del bus e si ferisce

Una volta contattato personale dell’Atr per l’acquisizione della denuncia per i fatti accaduti, i due giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato in concorso per aver causato ingenti danni alla struttura della fermata dell’autobus senza nessun motivo giustificabile.

A carico di uno dei due ventenni, si è proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per la ricettazione di un bracciale, che il ragazzo, in un primo momento, ha tentato di tenere nascosto, e che ancora riportava attaccata l’etichetta con il prezzo. Il bracciale, dopo una verifica presso alcuni esercizi pubblici della zona, è risultato essere oggetto di furto in danno di un esercizio commerciale di Gatteo A Mare, i cui proprietari non si erano nemmeno accorti della sparizione della merce che è stata restituita all’atto della denuncia.

Nello zaino del giovane denunciato, inoltre, è stata rinvenuta anche una piccola quantità di sostanza stupefacente, del tipo hashish, ritenuta essere destinata al consumo personale; pertanto, il giovane, per tale violazione, è stato segnalato anche alla Prefettura per le valutazioni di competenza.