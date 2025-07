Sequestrate 56 armi bianche in un minimarket

Nella giornata di giovedì 10 luglio gli equipaggi della Polizia Locale e della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico, hanno passato al setaccio i numerosi minimarket sul lungomare Carducci, per verificare la regolarità della merce posta in vendita.

Nello specifico l’attività di controllo era finalizzata alla prevenzione e al contrasto della vendita delle “armi bianche”, strumenti atti a offendere che, sempre più spesso, vengono acquistati dai giovani.

Nel corso dell’ispezione commerciale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 56 tirapugni metallici esposti nei banchi e pronti alla vendita. Il responsabile dell’attività, un 50enne del Bangladesh, è stato denunciato in stato di libertà. Il tirapugni è infatti qualificato come arma bianca propria da botta, vietata in quanto specificamente progettata per l’offesa della persona e il cui porto fuori dall’abitazione è vietato dalla L. n. 110/1975.