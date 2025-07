Vigili del Fuoco all’opera anche in mare

Avviato il Presidio Acquatico dei Vigili del Fuoco a Cesenatico: primi interventi di soccorso.

È entrato in funzione nel fine settimana il Presidio Acquatico estivo dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, operativo presso il litorale di Cesenatico, con l’impiego delle squadre di soccorritori acquatici e due imbarcazioni.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in interventi di soccorso: in un primo episodio, le squadre hanno prestato soccorso a un piccolo catamarano ribaltato, intervenendo per assistere e mettere in sicurezza le due persone a bordo in difficoltà.