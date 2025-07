Figli “in fuga” a Villamarina, attimi di paura per la mamma

La sua disperazione è stata istantanea e le ricerche senza esito. Nemmeno le persone che si trovavano nella zona hanno saputo aiutarla.

La fortuna della donna è stata quella di incontrare immediatamente una volante del Presidio di Polizia di Cesenatico, che stava pattugliando i Giardini a Mare e che, alla vista della signora disperata ed in lacrime, si è fermata all’istante per prestarle soccorso. Tra i singhiozzi, la stessa è riuscita a raccontare ai poliziotti cosa le era accaduto, pregando gli agenti di riportarle i figli sani e salvi.

Le ricerche sono prontamente iniziate coinvolgendo anche altre un’unità della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico e sono state estese in ogni direzione, non lasciando nulla di intentato.

Le immediate e pervicaci ricerche hanno, per fortuna, dato immediato riscontro; infatti, dopo pochi interminabili minuti, una delle volanti impegnate nell’operazione, all’altezza di uno stabilimento balneare di Villamarina, ha scorto due bimbi, che corrispondevano alle descrizioni dei minori scomparsi, che pedalavano tranquillamente in direzione di Gatteo A Mare.

I minori, che non si erano nemmeno resi conto di aver percorso quasi 4 chilometri, forse perché incuriositi ed attratti da ciò che li circondava, sono stati avvicinati dagli agenti in divisa, che avuta contezza della loro identità, hanno provveduto ad intrattenerli e rassicurarli. I bambini hanno riferito agli agenti di aver perso di vista la mamma mentre pedalavano e che stavano andando in quella direzione in cerca della donna.

Gli agenti hanno prontamente contattato la mamma che è stata felicissima di riabbracciare i figli. La quarantenne milanese, per la solerzia e capacità dimostrata, ha ringraziato calorosamente i poliziotti, che si sono prodigati per ritrovarle i figli.