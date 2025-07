Una famiglia di blogger polacchi in visita a Cesenatico

Come già accaduto nelle scorse estati, anche per il 2025 il Consorzio Camping & Natura Villages ha scelto – fra le diverse attività promozionali organizzate – di ospitare in alcune delle sue strutture dei testimonial significativi per target e mercati turistici specifici.

Quest’anno la scelta è caduta sulla famiglia polacca Kozlowsky, composta da Piotr e Kasia, marito e moglie, e dai due figli di 9 e 6 anni. Una famiglia che è ben nota nel mondo turistico polacco: da anni Piotr e Kasia gestiscono il popolarissimo sito camprest.com e i vari social collegati (facebook, instagram, tiktok e youtube), nei quali postano quotidianamente contenuti legati alle loro vacanze in tutto il mondo, sempre rigorosamente nella logica del turismo familiare (cioè tutti e quattro assieme). Canali che in Polonia raggiungono decine di migliaia di persone, in uno dei mercati strategicamente più interessanti per la riviera emiliano-romagnola.