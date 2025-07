Via Baldini galleria d’arte open air

La prima è una foto della fine degli anni ’30 e è una scena della pesca alla tratta scattata con una leica. Dietro l’obiettivo c’era il nonno di Luciano: Cimbro.

Poi di sono foto di pesca: una di un pescatore che rammenda le reti, una di un pescatore di Bellaria che cucinava sul peschereccio prima di tornare a casa in bici o in treno. Questo perché a Bellaria non c’era un porto canale come a Cesenatico e quindi i pescatori facevano la trasferta. E per finire un’immagine del porto canale quando era ancora ricco di pescherecci. Altri tempi.