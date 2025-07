Cisl, “più tutela e prevenzione sul lavoro”: i dati

“I dati accertati raccontano quindi una realtà ben definita, fatta di numeri concreti che rappresentano altrettante storie personali di lavoratrici e lavoratori colpiti nella propria salute – dichiara il Segretario Generale CISL Romagna Francesco Marinelli – .Una parte del mondo del lavoro romagnolo continua a essere esposto a rischi significativi, con conseguenze pesanti per chi subisce un infortunio o sviluppa una malattia legata all’attività professionale. Questi dati evidenziano la necessità di mantenere alta l’attenzione su alcuni ambiti lavorativi particolarmente esposti, come l’agricoltura, l’edilizia, la manifattura e i servizi alla persona. L’obiettivo condiviso deve essere quello di garantire tutele effettive e tempestive, valorizzando il ruolo della prevenzione e rafforzando, allo stesso tempo, tutti gli strumenti che rendono il sistema più efficace e vicino alle persone”.

“I dati INAIL in analisi ci presentano una realtà complessa e ancora particolarmente critica. Il numero di incidenti accertati rimane ancora troppo alto. Le nostre richieste sono chiare e, in particolare per diminuire i dati degli infortuni, chiediamo azioni concrete e immediate. Innanzitutto, è fondamentale che ci siano investimenti massicci in prevenzione. Non possiamo più permetterci di considerare la sicurezza sul lavoro un costo, ma un investimento essenziale. Chiediamo alle imprese di implementare e rafforzare sistemi di gestione della sicurezza efficaci, con un focus sulle nuove tecnologie e sulle migliori pratiche di settore.

In secondo luogo, la formazione continua e mirata è cruciale – prosegue il segretario cislino -. La formazione non deve essere un adempimento burocratico, ma un processo continuo e adattato ai reali rischi di ogni specifico ambiente lavorativo. Vogliamo che i lavoratori siano costantemente aggiornati sui rischi emergenti e sulle procedure di sicurezza, e che la formazione sia realmente compresa e applicata. Parallelamente, è indispensabile rafforzare l’attività ispettiva e di controllo da parte degli organi preposti, con controlli più rigorosi e sanzioni efficaci per chi non rispetta le norme. Non si può tollerare che la negligenza o la mancanza di investimenti mettano a rischio la vita dei lavoratori”.

“Inoltre, il coinvolgimento attivo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una risorsa fondamentale. Chiediamo che vengano pienamente coinvolti in tutte le fasi della valutazione dei rischi e dell’implementazione delle misure di prevenzione, garantendo loro la formazione e gli strumenti necessari per svolgere al meglio il loro ruolo. Dobbiamo poi promuovere una vera e propria cultura della sicurezza che parta dalle scuole, che coinvolga tutti i livelli aziendali, dai vertici ai singoli lavoratori, e che faccia della sicurezza un valore condiviso e prioritario. Infine, una maggiore trasparenza e condivisione dei dati sugli infortuni, anche a livello aziendale, può aiutare a identificare le criticità e a definire interventi più mirati ed efficaci”.