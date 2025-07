Il Circolo Vela Cesenatico tra sport e inclusione

Dopo la partenza dall’Approdo Punta Nord di Torre Pedrera, gestito dall’associazione SEA, la flottiglia ha raggiunto Rimini Bellariva per la prima tappa. Da lì, la navigazione è proseguita lungo la costa fino a Cesenatico, dove gli scout sono stati ospitati dal Circolo Vela Cesenatico, una delle realtà storiche e più attive del territorio nella promozione degli sport velici e della cultura marinara.

Durante il percorso i partecipanti hanno potuto apprendere le basi della navigazione a vela: dalla conduzione dell’imbarcazione alla lettura delle condizioni meteorologiche, fino agli indispensabili aspetti legati alla sicurezza in mare. Non sono mancati i momenti di confronto e di crescita personale, come la veglia rover dedicata al tema del coraggio, un’occasione preziosa per condividere storie ed esperienze che hanno arricchito il bagaglio personale di ciascuno e rafforzato il senso di comunità.

A Cesenatico, oltre alle attività in mare, il gruppo ha visitato il Museo della Marineria, autentico scrigno della tradizione marinara locale e tappa imprescindibile per chi vuole scoprire la storia e la cultura del mare in questa parte di Adriatico. Un’esperienza che ha permesso di approfondire il legame tra la pratica sportiva e la storia del territorio, aggiungendo un tassello importante al percorso educativo vissuto dai partecipanti.