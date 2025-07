“Beach Volley Cesenatico”: lo sport al mare

“La nostra associazione fa parte del consorzio Romagna in Volley (di cui esiste una pagina facebook), per cui c’è molta collaborazione tra noi, oltre al passaparola, ed ai volantini che si trovano nei vari hotel e stabilimenti balneari. Una volta contattati, ci si incontra nei campi che si trovano ad altezza grattacielo, a fianco del Bagno Milano, per una giornata di prova”, spiegano Tete e Francesca.

L’associazione promuove e pratica l’attività sportiva anche nel periodo invernale: “attive, infatti, sono le collaborazioni a titolo gratuito con tutte e tre le scuole elementari di Cesenatico oltre che con il Liceo Scientifico e delle Scienze umane. Quando il tempo lo permette andiamo con i ragazzi in spiaggia, altrimenti ci fermiamo in palestra” – racconta Francesca.

La volontà di Beach Volley Cesenatico “è quella di promuovere lo sport prima come valore educativo e sociale. Per queste ragioni gli orari di allenamento, i prezzi competitivi (previsti sconti per i più piccoli/per i fratelli/consegna di una divisa), i giorni di attività dal lunedì al giovedì sono pensati proprio per fornire un’alternativa ai giovani e alle famiglie. Tutto ciò è reso possibile anche grazie ai nostri sponsor e alle istituzioni” – chiosano Presidente e Responsabile.