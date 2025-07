In auto con accetta, coltelli e taglierino. Scatta la denuncia

Settimana di controlli da parte degli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico, con a capo il coordinatore, Commissario Paolo Di Masi.

Le volanti, nei controlli e interventi eseguiti in questi giorni, hanno rivolto l’attenzione alle zone della riviera da Cesenatico a San Mauro Mare, con maggior presenza di turisti; in particolare, l‘attenzione è stata rivolta a quei soggetti il cui comportamento potesse destare sospetti circa le loro intenzioni e la loro presenza nei luoghi dove sono stati rintracciati.

In particolare la scorsa mattina, all’alba, una volante, nel normale pattugliamento su strada, ha notato un’autovettura in sosta in una zona appartata sul lungomare di Ponente, con a bordo un uomo, verosimilmente intento a dormire. La cosa ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere al suo controllo, trovandosi davanti a una persona scontrosa alle verifiche della Polizia. Dopo varie insistenze l’uomo, un forlivese di circa 40 anni, è sceso dal veicolo e, nell’intento probabilmente di accontentare gli agenti e indurli a non proseguire oltre negli accertamenti, gli ha consegnato un coltello multiuso e un taglierino, a suo dire utilizzati per motivi personali, che teneva nascosti all’interno dello zaino.

Gli uomini in divisa, però, non soddisfatti e notando il comportamento insofferente del soggetto hanno insistito nelle verifiche, scorgendo all’interno del portabagagli dell’autovettura, un coltello denominato Multitool con accetta a doppio tagliente affilato e martelletto incorporato, colore rosso e nero; il cui porto, fuori dalla propria abitazione, è difficilmente spiegabile e assolutamente vietato.

Il controllo è quindi proseguito all’interno degli uffici del Presidio di Polizia di Cesenatico dove, a seguito di perquisizione veicolare, è stato rinvenuto all’interno dell’autovettura del forlivese, un ulteriore taglierino e dell’hashish, ritenuta, per la quantità ritrovata, per uso personale.

L’uomo, non essendo in grado di giustificare la detenzione e il porto di questi oggetti, è stato denunciato per aver portato fuori dalla propria abitazione le armi da taglio per l’offesa alla persona.

Invece, per quanto riguarda il possesso del quantitativo di hashish, il 40enne è stato segnalato alla Prefettura di Forlì – Cesena, in qualità di assuntore di droga, per le valutazioni di competenza.