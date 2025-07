Torna l’Art Bonus per il restauro della battana e della paranza

La battana Vienna rappresenta una tipologia di imbarcazioni tradizionali – la battana – diffusa su tutto l’arco settentrionale dell’Adriatico in varie versioni, caratterizzata da estrema versatilità, semplicità costruttiva, economia di esercizio, unita a discrete prestazioni nautiche. La barca in oggetto è stata costruita nel 1963 a Bellaria, acquisita dal museo nel 1982 e collocata nella Sezione Galleggiante sin dall’origine nel 1983.

La paranza Mirella, anch’essa esemplare di una tipologia chiamata paranza o più precisamente lancetta marchigiana, imbarcazione di confine tra l’area della vela al terzo e quella della vela latina, che si è conservata in minor numero di esemplari quindi di particolare interesse. La barca è stata costruita nel 1951 a San Vito Chietino, acquisita dal museo nel 1983 e anch’essa collocata sin dall’origine nella Sezione Galleggiante. La barca è stata oggetto anche di pubblicazioni e studi.

Si prevede un intervento sostanzialmente simile per entrambe le imbarcazioni, fondato sulle seguenti operazioni: verifica dello stato della coperta con asportazione totale o parziale e ricollocazione ed eventuale sostituzione; verifica puntuale dello stato di conservazione della struttura, e cioè ordinate, paramezzale, bagli, ed eventuale riparazione o sostituzione delle parti ammalorate; verifica ed eventuale sostituzione di tavole del fasciame; verifica ed eventuale riparazione delle parti più soggette ad ammaloramenti a causa di infiltrazioni d’acqua e sollecitazioni (es. trincarino, capo di banda, boccaporti, mancoli, bottazzo, etc.); verifica della tenuta del guscio di vetroresina a protezione dello scafo ed eventuale riparazione; verifica dell’attrezzatura, intesa come alberi, pennoni, manovre fisse e correnti, ferramenta; verifica e riparazione/sostituzione del timone e della ferramenta di sostegno; rifacimento della impermeabilizzazione della coperta con stoppa e sigillanti. Per informazioni e approfondimenti sulle donazioni è possibile inviare una mail a museomarineria@comune.cesenatico.fc.it.