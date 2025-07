Cambio della guardia nelle fiamme gialle di Cesenatico

Il Comandante Provinciale, nel contempo, ha rivolto al Luogotenente Opipari un caloroso “in bocca al lupo” per il nuovo importante e delicato incarico di comando in un territorio connotato da molteplici aspetti d’interesse operativo per la Guardia di finanza.

Cinquantaquattro anni, originario di Catanzaro, in possesso della laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, il Luogotenente Opipari – che è sposato ed ha due figlie – negli ultimi cinque anni ha prestato servizio presso la stessa Tenenza di Cesenatico come vice del Luogotenente Roberto.

Arruolatosi nel 1989, nel corso della propria carriera ha lavorato a Bologna e, per un lungo periodo, a Cesena, dove ha maturato una significativa esperienza di servizio, rivestendo incarichi eterogenei.

Il neo Comandante della Tenenza di Cesenatico si è detto onorato per il prestigioso incarico che gli è stato affidato e per la fiducia riposta in lui dai propri Superiori, assicurando il massimo impegno per corrispondere al meglio, in linea di continuità con il suo predecessore, alle aspettative di legalità dei cittadini onesti, delle imprese sane e delle Istituzioni che vivono e operano nel territorio di Cesenatico.