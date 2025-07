Cassaforte svaligiata e la fuga, ultimi dettagli sul colpo

La fortuna ha voluto che i carabinieri fossero impegnati in un altro intervento che ha impedito l’arrivo tempestivo. Così i tre, dopo la razzia, hanno preso la via di fuga. Hanno sfrecciato in via Baldini dove, per fortuna non c’era nessuno, poi sono passati sotto al sottopasso di Viale Trento e hanno preso la Statale in direzione Cervia. Il bottino che sarebbe stato denunciato, sempre secondo bene informati, supera i 300mila euro.