Quando si potrà tornare sul veliero del Museo?

Il veliero non è più raggiungibile dalla passerella che lo collegava con la terra ferma. Il Giovanni Pascoli è un’attrazione al momento… irraggiungibile. È l’ammiraglia della sezione galleggiante del Museo della Marineria. Purtroppo il tempo e la salsedine hanno avuto la meglio sul pontile ad ottobre scorso (qui il servizio), quando è crollato in acqua con due tecnici sopra che, per fortuna, non sono annegati. Indumenti pesanti, fondale limaccioso e acqua sono una serie di variabili killer.

Nella foto sotto un’immagine del tratto prima del crollo.