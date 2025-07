Scuola Mirca Aldini, raccolte mille firme

“La quantità di firme raccolte testimonia quanto la scuola sia riconosciuta come un bene comune da tutelare e preservare e il numero stesso non può passare né inosservato, né tanto meno inascoltato: non vi è niente di superiore e più importante rispetto alla richiesta di 1.000 cittadini – si legge nella nota – Nei prossimi giorni, la raccolta firme verrà consegnata alla dirigente scolastica del I Circolo di Cesenatico, a cui sarà formalmente richiesto un ulteriore incontro per comprendere il futuro della scuola e per esprimere, con rispetto e determinazione, l’amore e la sensibilità che la comunità ha manifestato verso questo problema. In questa occasione verrà chiesto ancora una volta di trovare una soluzione per garantire il tempo pieno alla scuola Aldini. Questo passaggio avverrà in attesa della risposta all’interrogazione regionale già depositata, affinché il futuro della scuola possa essere affrontato con la massima trasparenza e responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte”.