Scuola, più risorse per l’educazione musicale

“La musica è un pilastro del nostro sistema formativo e un potente strumento di inclusione- commentano il vicepresidente con delega alla Formazione professionale e al programma Por Fse+, Vincenzo Colla, e l’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti-. Abbiamo costruito un’offerta educativa ampia e aperta al territorio per riaffermare la centralità della scuola come luogo aperto alla comunità e promotore di uguaglianza. Rispetto allo scorso anno rafforziamo l’impegno della Regione, continuando anche a garantire un’attenzione particolare alle ragazze e ai ragazzi svantaggiati o con disabilità, che possono trarre ancora maggiori benefici da un’attività di condivisione, partecipazione e socializzazione come questa”.

L’offerta coinvolge 61 enti nella provincia di Bologna, 45 a Modena, 39 a Parma, 33 a Forlì-Cesena, 22 a Reggio Emilia, 26 a Piacenza, 18 a Ferrara, 19 a Ravenna e 3 nella provincia di Rimini.

Il filo conduttore che lega le proposte è quello di promuovere le attività di educazione e pratica musicale d’insieme, incentivare la socializzazione degli studenti, favorire l’integrazione dei ragazzi con disabilità o in condizione di svantaggio e qualificare ulteriormente il sistema dell’educazione musicale regionale. L’intero impianto progettuale è infatti costruito per rispondere in modo flessibile e capillare ai bisogni dei territori: metodologie differenziate, attenzione alla disabilità, ai disturbi dell’apprendimento (DSA) e ai bisogni educativi speciali (BES), grazie al coinvolgimento di figure professionali specifiche.