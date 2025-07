Palazzo del turismo, il ritorno ai mitici anni ’50 e ’60

La Terrazza del Palazzo del Turismo diventa una balera a cielo aperto per tre serate speciali che riportano Cesenatico ai mitici anni ’50 e ’60.

Gli appuntamenti da segnare in calendario sono mercoledì 23 luglio, mercoledì 13 agosto e mercoledì 27 agosto per tre serate di liscio aperte a tutti a partire dalle ore 21. L’iniziativa del Comune di Cesenatico – in collaborazione con Confesercenti Cesenate, Confcommercio e Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico – vuole far rivivere l’epoca d’oro del dancing “La Caravella”, uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense, con la musica che si diffondeva fino al mare e coppie che danzavano sotto le stelle. Si ballava proprio in terrazza, quando ancora l’edificio era l’ Azienda di Soggiorno.

Si parte mercoledì 23 luglio alle 21 con la musica di Lorenzo & Anika; poi mercoledì 13 agosto sempre alle 21 con Gabriele & Milva e gran finale mercoledì 27 agosto alle 21 con Trio Band. Sarà possibile ballare, ascoltare musica e gustare un drink in un luogo ricco di storia e fascino, dove il passato torna a vivere tra musica e sorrisi. Un’occasione perfetta per riscoprire la tradizione del ballo e rivivere le emozioni delle serate estive di un tempo. Ingresso a pagamento con consumazione 8 euro, consentito fino a raggiungimento della capienza massima.