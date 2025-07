Cesenatico, 34esima Bandiera Blu: la cerimonia ufficiale

La Bandiera Blu rappresenta ormai una bella abitudine per Cesenatico che celebra il trentaquattresimo riconoscimento conferito alle spiagge della città.

Da qualche anno a questa parte, l’iniziativa è onorata nel migliore dei modi anche grazie alla presenza di Claudio Mazza – Presidente FEE Italia – che è giunto da Roma sulla terrazza dell’Hotel Vista Mare.

Era presente la vicesindaco Lorena Fantozzi insieme a una rappresentanza delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria. Un momento simbolico sì ma anche concreto e tangibile con la Bandiera Blu che è stata issata e svetterà sul litorale ancora una volta. La località è stata premiata per il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, allo scopo di indirizzare la gestione delle località partecipanti verso un processo di sostenibilità ambientale. Cesenatico ha visto il suo riconoscimento esteso a tutte le spiagge quindi Zadina, Ponente, Levante, Valverde e Villamarina.

I criteri

Numerosi sono i parametri per l’assegnazione di questo riconoscimento: si parte dalla qualità delle acque di balneazione e dai regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione estiva.

Se questi criteri sono stati rispettati si passa alle verifiche sull’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge compreso personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti. Viene inoltre valutato l’ampio spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti in particolare alle scuole e ai giovani, ai turisti e residenti, il Turismo e gli stabilimenti balneari, la pesca professionale e la diffusione dell’informazione su Bandiera Blu.

Solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura. Vengono valutati anche l’ottenimento da parte dei Comuni di finanziamenti Europei ottenuti e volti alla mobilità sostenibile e con finalità ambientali come l’istituzione di aree ciclabili, bicibus e piedibus, e nuovi servizi per i trasporti pubblici. Nel corso della stagione estiva tutte le località insignite della Bandiera Blu sono soggette a visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal Programma.

La Bandiera Blu, importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto del UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale ed è riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.