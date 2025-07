Conto alla rovescia per il Biker Bikini Benefit 2025

Non mancheranno i mercatini, i concerti, dj set e i centauri. Il Biker Bikini Benefit è un’istituzione tra gli eventi dell’estate in quanto unico nel suo genere. Non mancheranno le attrazioni goliardiche che spesso non mnacano nei film a stelle e strisce come il bike wash e il car wash grazie a performer professioniste che si esibiranno in abiti succinti. La chiusura è prevista con il saluto finale del Baritono Raffaello Bellavista e Kseniia Oliinyk.

Tutto il programma è disponibile a questo link.