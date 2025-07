Polizia rintraccia un clandestino. Sarà espulso

In un altro servizio gli agenti, transitando nei pressi della Stazione Ferroviaria di Cesenatico, hanno scorto un soggetto che si aggirava furtivamente tra le autovetture in sosta. La cosa ha insospettito i poliziotti che hanno proceduto a fermarlo avvedendosi che si trattava di un cittadino straniero sprovvisto di documenti atti all’identificazione o che attestassero la sua regolare presenza in Italia. Non avendo possibilità di identificare diversamente lo straniero, anche in questo caso lo si è accompagnato presso la Polizia Scientifica del Commissariato di Cesena per procedere con i rilievi fotodattiloscopici che hanno permesso di giungere alla sua identificazione. Si tratta di un cittadino algerino del 1998, in Italia senza fissa dimora, risultato essere un richiedente asilo. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato allontanato e nei suoi confronti si è proceduto con la denuncia in stato di libertà per la violazione delle normative sugli stranieri, per non aver esibito, a richiesta dei poliziotti, un documento atto alla sua identificazione e/o che attesti la sua regolare presenza sul territorio nazionale.

Nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in generale, nei giardinetti prospicenti la stazione ferroviaria è stata identificata anche una coppia della provincia di Matera in vacanza a Cesenatico. Non essendo proprio il luogo più idoneo per trascorrervi un pomeriggio di vacanza gli agenti, incuriositi, hanno chiesto loro cosa facessero in quel luogo e, dopo qualche titubanza, la donna, di circa quarant’anni, ha spontaneamente consegnato agli agenti una dose di eroina che la stessa deteneva per uso personale.

La signora per il possesso della dose di eroina, ritenuta essere destinata al consumo personale, è stata segnalata alla Prefettura per le valutazioni di competenza.