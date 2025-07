Biker Bikini Benefit, l’evento che mancava

“Sono maledettamente in ritardo per scrivere l’articolo e preparare le foto”. Questo il pensiero fisso mentre torno dal Biker Bikini Benefit per le campagne di Sala. Sono in sella a un Sr che ha visto gli anni e gli asfalti degli anni ’90. Mi sale quella malinconia della domenica in cui la festa finisce. Mi viene da pensare che fino a poco fa ho respirato le sensazioni di quando, da giovane, frequentavo i pub e rock club che ormai sono spariti. Quelli rimasti si contano sulle punta delle dita e mi sembrano gli indiani nelle riserve. Una specie protetta dall’estinzione.