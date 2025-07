Minorenni beccati con banconote false, denunciati

Inoltre sono stati numerosi i servizi messi in campo dagli agenti del Presidio estivo di Polizia di Stato.

Sono continuati i controlli nelle zone degradate, spesso ritrovo di persone di malaffare, e negli esercizi commerciali, questi ultimi svolti perlopiù con personale in abiti civili, soprattutto per prevenire la vendita di alcolici ai minori e per verificare che gli esercizi commerciali non pongano in vendita armi bianche. Gli esercenti controllati in questo ultimo fine settimana, sono risultati in regola.

Nei 27 posti di controllo svolti dagli uomini del Presidio di Polizia di Cesenatico su tutta l’area di competenza sono stati controllati 137 veicoli con oltre 300 persone a bordo, tra cui anche numerosi stranieri; in alcuni casi sono stati identificati anche soggetti con precedenti di polizia.

In particolare nel tardo pomeriggio di domenica 20 luglio la volante ha fermato una autovettura con a bordo un soggetto, di origine lombarda, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che gli agenti hanno sottoposto a una puntuale verifica, che ha dato comunque esito negativo. Anche se nell’immediato i controlli su strada, non forniscono un riscontro immediato, si ritiene che l’identificazione delle persone che vengono in riviera per motivazioni non legate allo svago o alle vacanze, possa produrre un effetto preventivo per la prevenzione dei reati in genere e, principalmente, per quelli predatori. E’ per questo motivo che i controlli su strada proseguiranno con la stessa intensità per tutto il periodo estivo.

Dietro segnalazione degli utenti, nelle serate del weekend, le volanti hanno effettuato anche numerosi passaggi nei pressi dei locali di intrattenimento presenti in zona, dove sono stati segnalati schiamazzi e disturbo alle persone per cercare di contenere il fenomeno.

Nei posti di controllo gli agenti hanno elevato anche alcune contravvenzioni al Codice della Strada, per sorpassi non consentiti, che prevedono la decurtazione di due punti sulla patente, nonché una guida senza l’uso degli occhiali come invece segnalato sulla Patente di Guida; in questo caso la decurtazione è di 8 punti.