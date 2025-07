Notturni, duo inedito: l’appuntamento

Bio musicisti

Luca Giardini è uno dei più importanti violinisti barocchi italiani. Compie gli studi di violino moderno a Milano e a Lugano con Carlo Chiarappa per poi intraprendere un percorso di approfondimento sulla prassi esecutiva storica del repertorio violinistico dei secoli XVII–XIX, studiando con specialisti quali: Catherine Mackintosh, Monica Huggett, Nicolette Moonen e Peter Hanson a Londra e Anton Steck a Trossingen. Dal 1998, dopo aver collaborato con alcune delle più importanti orchestre cameristiche e sinfoniche milanesi, comincia un’ininterrotta collaborazione con il circuito “Early Music” europeo, che lo porta ad esibirsi nelle grandi sale da concerto di tutto il mondo. Ad oggi vanta numerose collaborazioni in Italia e all’estero con ensembles di rilievo, quali: Europa Galante, Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Complesso Barocco, Ensemble Zefiro, Modo Antiquo, Ensemble Concerto, Il Rossignolo, Aglaia, la Venexiana, I Barocchisti, The Orchestra of the Age of Enlightenement, The Bach Ensemble, Al Ayre Espanol, Ensemble Matheus, La Cetra-Basel, Marini Consort-Innsbruck, Divino Sospiro. Suona con concertatori e solisti di chiara fama: Simon Rattle, Frans Brüggen, Philippe Herreweghe, Cecilia Bartoli, Ian Bostridge, Giuliano Carmignola. Ha preso parte alla realizzazione di più di settanta CD per le più visibili case discografiche, tra cui: Philips, Decca, Emi, Emi-Virgin, Harmonia Mundi, L’Oiseau Lyre, Naxos, Brilliant Classics, Naive e ha registrato per la maggior parte delle emittenti radiofoniche e televisive europee, americane ed asiatiche. Compare regolarmente in progetti audio-video e registrazioni DVD. Ha partecipato ad importanti riscoperte discografiche del repertorio Sei-Settecentesco ricevendo pieni consensi dalla critica quali: Grammy Award, Diapason d’Or, Choc dela Musique, 10 Repertoire, Premio Fondazione Cini–Venezia, Premio Abbiati. Dall’anno accademico 2008/2009 è docente di Violino Barocco presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena.

Filippo Pantieri, diplomato con lode in Pianoforte e Clavicembalo sotto la guida di Stefano Orioli e Silvia Rambaldi e Diploma Master presso l’Accademia Pianistica di Imola con Boris Petrushansky, ha vinto nel 2003 il Premio Nazionale delle Arti a Roma e, nel 2010, il Primo Premio Assoluto “Laureat” con unanimità di giuria al concorso pianistico internazionale “Davorin Jenko” di Belgrado. Da allora svolge attività concertistica in vari paesi, in particolare con l’ensemble Sezione Aurea, che ha fondato con Luca Giardini. Ha registrato, spesso per la prima volta, musiche dei secoli XVII e XVIII: sue registrazioni hanno vinto il Premio “Franco Abbiati” (Orfeo di Luigi Rossi, per Glossa), il Diamant d’Opera (“Amor Tiranno” con il controtenore Carlo Vistoli, per Arcana), 5 stelle per Musica e BBC Magazine (“Arias for Anna Renzi”, per Brilliant.

Laureato in Scienze del comportamento presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, è docente di Tastiere storiche presso il Conservatorio “Maderna Lettimi” di Cesena e Rimini. Molti suoi allievi sono oggi attivi come concertisti e, a loro volta, insegnanti.