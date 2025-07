Urla dalla colonia abbandonata. Scatta il blitz

Le forze dell’ordine sono intervenute in massa in quando la zona si presta a facili nascondigli e non è proprio il posto più sicuro di Cesenatico. All’interno, carabinieri, polizia e polizia locale non hanno trovato nessuno. Vi erano però giacigli di fortuna che facevano intuire senza dubbio che qualcuno vi aveva preso dimora passeggera.

Sul posto, in via precauzionale è intervenuta anche un’ambulanza.