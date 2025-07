A Cesenatico un’estate a due velocità. Il bilancio degli albergatori

La situazione in Riviera, quest’anno, pare delineare un quadro un pò anomalo rispetto a quanto siamo abituati. Pernottamenti brevi, affluenza quasi esclusivamente nel weekend, turismo straniero che richiede un prodotto nuovo e al passo con i tempi.

A questo proposito, abbiamo raccolto le voci del presidente ADAC, Alfonso Maini, e del presidente del Consorzio Cesenatico Bellavita, Giuseppe Ricci.

“La situazione di questa stagione estiva è molto anomala, fuori dai nostri standard rispetto agli anni precedenti. Basti considerare un dato: il potere di spesa è molto inferiore rispetto al passato e 8 milioni di persone non faranno le vacanze. Ne dobbiamo tenere conto”, commenta Maini.

“La cosa più evidente è che è cambiato il sistema di fare vacanza. Non è più la vacanza che siamo abituati a vivere e vedere, quanto il ‘pochi giorni e fatti bene’. La richiesta quindi per due settimane, dieci giorni si riduce aumentando invece quella del weekend. Tuttavia, pochi sono i weekend da tutto esaurito – prosegue il presidente dell’ADAC – Non siamo pronti al mercato estero; certo, c’è ancora una percentuale di stranieri affezionata, ma dobbiamo riqualificare le nostre strutture affinchè siano efficienti. Il turista straniero cerca semplicità, efficenza e velocità. E’ così che poi si opta per destinazioni come l’Albania, la Grecia, le isole…”.

E le prospettive per agosto? “Non sarà un agosto come gli altri anni, la flessione sarà più importante rispetto alla norma. Siamo comunque positivi perché l italiano è abituato a festeggiare il Ferragosto, quindi il periodo centrale del mese sarà affollato e il resto lo farà la stagione. L’acqua del mare, fra l’altro, è bellissima, mai vista prima così”.

I prezzi sono un possibile deterrente? “Il tema prezzi tocca. Quello che però dobbiamo fare noi del settore è guardare al nostro lavoro e cercare di trovare il nostro equilibrio: non si può pensare di offrire una vacanza in stile anni ’60, ’70, ’80 e ’90 perchè il cliente non la accetta più (es. la famiglia non accetta più la camera matrimoniale con il letto a castello per i figli); questo ovviamente incide sul prezzo. Dobbiamo, in sostanza, guardare a qualità e servizi – continua Maini – L’intenzione degli ultimi anni è quella di allungare la stagione. Bisogna cercare di restare con luci accese e porte aperte. Bisogna tornare a fare qualcosa di più mirato anche da un punto di vista promozionale: quella on line sta creando molta confusione; occorre promozione su carta stampata, televisione, creare eventi importanti che siano concerti, eventi culturali, sportivi perchè siano i media a parlare di noi e solo attraverso gli eventi questo è possibile, oltre a delineare un anticipo o un prolungamento della stagione. La rete pubblica deve investire di più e anche noi privati dobbiamo sapere fare la nostra parte. Il turismo cambia e cambierà velocemente nei prossimi 4/5 anni e se non siamo in grado di portare la nostra mente, in primis, in un orizzonte diverso non potremo navigare nella visione turistica attuale e quella che sarà”.