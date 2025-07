A scuola di calcio da Bobo Vieri: “Un’esperienza indimenticabile”

Non dimenticheranno certamente i giorni passati all’Eurocamp di Cesenatico la scorsa settimana, i circa 150 ragazzi fra gli 8 e i 16 anni, provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte al camp di calcio: nobilitato dalla presenza di Christian “Bobo” Vieri, centravanti di molte squadre a cavallo del millennio – italiane ed europee – e soprattutto della nazionale italiana, con la quale vanta 49 presenze e 23 gol, due titoli europei Under 21, e il titolo di capocannoniere ai Mondiali del 1998.

Curato da Stefano Torrisi come responsabile tecnico, il camp ha avuto per alcune giornate come protagonista assoluto appunto l’ex bomber azzurro. Vieri, in riviera per il suo “Bilboa Bobo Summer Camp Padel Tour”, è riuscito infatti a dedicare alcune mattine ai ragazzi dell’Eurocamp, dispensando loro non solo indicazioni tecniche o esempi di giocate, ma anche e soprattutto una grande disponibilità in termini di consigli, suggerimenti, incoraggiamenti. E venendone ricompensato da un grandissimo affetto, come testimoniato dalla richiesta di foto e di autografi.