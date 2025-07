Assalto a Rimini come a Cesenatico: colpo in gioielleria

Alcuni abitanti della zona, svegliati dai rumori, hanno prontamente contattato le forze dell’ordine. Una pattuglia della Polizia ha individuato l’auto in fuga e ha tentato di bloccarla, dando inizio a un inseguimento per le vie Tempio Malatestiano, Gambalunga e via Roma. Tuttavia, durante la corsa, la volante è rimasta coinvolta in un incidente, permettendo ai ladri di far perdere le proprie tracce.

Due agenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Dalle testimonianze emerse, pare che uno dei criminali si sia posizionato all’incrocio tra via Mentana e via Tempio Malatestiano con un estintore, creando una coltre di polvere per ostacolare la visuale delle forze dell’ordine durante la fuga.