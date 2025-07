Beccata in casa con 65 grammi di cocaina. Arrestata

Gli agenti di Polizia di stanza a Cesenatico, si sono precipitati sul posto per verificare se, all’interno della dimora dell’uomo, vi abitasse qualcun altro e se vi fosse la possibilità di reperire ulteriore sostanza stupefacente.

In casa i poliziotti hanno trovato la compagna del 50enne, una donna residente a Gatteo Mare, ma originaria dell’Emilia Romagna di 60 anni e anch’essa già nota alle forze dell’ordine, per precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti. La donna, a precisa richiesta degli agenti, ha consegnato una borsetta contenente all’interno due sassi di cocaina, rispettivamente di più di 26 e 36 grammi, nonché altri 4 involucri di cocaina, per un peso approssimativo di 2 grammi, confezionati verosimilmente per lo spaccio, sostanza da taglio e bilancino di precisione per preparare le dosi.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Forlì, è stata accompagnata nella sua abitazione in attesa della convalida dell’arresto, svolta lunedì 21 luglio presso il Tribunale di Forlì.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha ordinato l’immediata liberazione della donna.