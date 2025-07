Il futuro della pesca: europarlamentari incontrano i pescatori

La cooperativa Casa del Pescatore impiega 12 dipendenti diretti, con un valore di produzione di 3,6 milioni di euro. Aggrega oltre 80 aziende associate che occupano circa 300 persone e generano un volume d’affari complessivo superiore a 15 milioni di euro.

«Gli annunciati tagli dell’Unione Europea al comparto della pesca e della produzione di cibo – afferma il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – gettano nuove ombre su un settore sempre più in difficoltà. L’Europa che vogliamo e che ci piace è quella vicina ai suoi cittadini, che ascolta le voci dei suoi produttori e che costruisce politiche in grado di sostenere l’economia locale, senza penalizzare le piccole e medie imprese che, con fatica e impegno, garantiscono cibo sostenibile e di ottima qualità sulle nostre tavole. Serve un’Europa che investa sul futuro dei settori primari, non solo in termini economici, ma anche per il loro ruolo nella tutela del tessuto sociale delle nostre comunità. E la presenza odierna a Cesenatico dei parlamentari Bonaccini e Lupo, che ben conoscono la Romagna ed il settore della pesca, ci fa sperare che i nostri appelli non restino inascoltati».