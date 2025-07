KFC apre a Rimini il 29 luglio

Segnatevi questa data: il 29 luglio potrebbe essere il giorno giusto per una scorpacciata di pollo fritto, burger e nuggets. È infatti attesa – anche se manca ancora la conferma ufficiale – l’apertura del nuovo punto vendita KFC (Kentucky Fried Chicken) a Rimini, situato lungo la Statale 16, nei pressi della rotonda tra via Coriano e via Montescudo. La celebre catena americana, fondata nel 1952 dal colonnello Harland Sanders, è ormai presente in tutto il mondo con migliaia di ristoranti.