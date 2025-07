Morto il 16enne di Cesenatico coinvolto nel raduno notturno di scooter

Alla guida della Bmw c’era un giovane, attualmente indagato. Alla luce della morte del minorenne, la sua posizione potrebbe aggravarsi con una riformulazione del capo d’accusa.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri di Longiano per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, avvenuto in via Bachelet. Dai primi accertamenti non emergono elementi che facciano pensare a vere e proprie corse clandestine, né risulta il coinvolgimento di adulti o la presenza di scommesse. Sembrerebbe piuttosto trattarsi di un raduno auto-organizzato tra giovanissimi, soliti ritrovarsi in quella zona, isolata durante le ore notturne, per esibirsi in impennate e manovre con scooter e moto. Non risultano, al momento, segnalazioni di mezzi modificati o truccati.