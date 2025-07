Cesenatico celebra la Giornata di Prevenzione dell’Annegamento

Il 25 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, iniziativa indetta dall’OMS a seguito della Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021, che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione. Anche quest’anno la FEE, Foundation for Environmental Education, che gestisce a livello internazionale il programma Bandiera Blu, ha promosso una serie di iniziative nelle località che possono fregiarsi del riconoscimento. Nel Programma Internazionale “Blue Flag”, infatti, quello della sicurezza è un criterio imperativo.

Il Comune di Cesenatico, come già lo scorso anno, aderisce all’iniziativa, organizzando una serie di eventi in collaborazione con Cooperativa Bagnini e Ironguard che si occupano della gestione operativa delle attività di salvamento su tutte le nostre spiagge, per imparare a vivere il mare in tutta sicurezza.