Cesenatico Camping Village, in prima fila per la sicurezza sanitaria

Cesenatico Camping Village è in prima fila sul tema della sicurezza sanitaria: da ieri è stato installato un device sanitario a totale disposizione dei clienti, e di ultimissima generazione in grado di fornire – in maniera rapida, sicura, e grazie a un semplice touchscreen sul tablet collegato – informazioni in tempo reale sui principali parametri medici di un utente nel massimo rispetto della Privacy.

Tra questi, dunque: pressione, saturazione, temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, ECG, espressamente indicati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sicurezza, d’altra parte, è una parola chiave per il turismo della Riviera romagnola. Poter proporre al turista spiagge e località sicure è un “plus” indiscutibile, fra gli elementi cruciali per orientare le scelte di chi va in vacanza. Un termine che può essere declinato anche dal punto di vista sanitario: e, in quest’ambito, la prevenzione può valere quanto e più della cura.