Cesenatico meta di delfini

Non è mancato l’intervento di Gildo Casali, grande memoria storica della città che è intervenuto con un commento che riportiamo.

Un tempo erano considerati una “sciagura” dai pescatori, tant’è che la loro cattura veniva compensata con una sorta di premio in danaro. Anche fra la nostra marineria vi era un peschereccio che si dedicava proprio alla pesca ai delfini. Questo era dovuto al fatto che gli stessi aggredivano il “sacco” delle reti (a quei tempi in cotone) per mangiarsi il pesce che si stava pescando. Oggi questo non succede più per via del materiale con cui sono allestite le reti (nylon) e per una cresciuta cultura di pesca fra le marinerie… Così, tanto perché io e te Andrea siamo figli di questo mondo, e ci teniamo a raccontare queste cose, a chi le apprezza.