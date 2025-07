NRG Disco a contatto con il territorio: al via, il nuovo format

Il weekend in arrivo propone due date da non perdere. Venerdì 25 luglio per la serata “Afromusic” in consolle Yuriy Masi e Kaio Vins, con Fabia al Cantiere Samba e Fadi Nakhle alle percussioni live. Sabato 26 luglio, per la serata dedicata alla musica elettronica “Unite Sound” suoneranno Giovanni Orioli B2B Matteo Bracci from @lafrotonico “festa di musica elettronica indipendente e alternativa, nata dalla voglia di mettere la musica al centro, senza compromessi”.

Le serate Afromusic e Unite Sound dell’NRG iniziano alle 23.00 e si chiudono alle 5.00 del mattino. L’ingresso è riservato ai maggiorenni, con parcheggio gratuito e un ambiente curato in ogni dettaglio. Servizi tavoli sempre attivi.