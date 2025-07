Scuola Mirca Aldini: “Il Comune faccia azioni concrete”

“Ci aspettiamo lo stesso impegno anche a Cesenatico, chiedendo al Comune l’attivazione di un tavolo urgente con la scuola e il Provveditorato, l’impegno di risorse comunali per garantire già da quest’anno, un tempo pieno stabile e accessibile a tutte le bambine e i bambini – continuano i genitori – È stata consegnata nei giorni scorsi alla Dirigente scolastica una petizione con oltre 1.000 firme raccolte tra famiglie, cittadini e cittadine, per chiedere con urgenza il tempo pieno per tutti gli iscritti per l’anno scolastico 2025/2026. Una mobilitazione ampia e trasversale che ha raccolto il disagio e la preoccupazione di molte famiglie: l’esclusione dei bambini dalla possibilità di frequentare l’orario esteso comporta infatti gravi ricadute educative, sociali e organizzative, in un contesto in cui il tempo pieno è da anni una realtà consolidata e necessaria. Il tempo pieno non è un privilegio ma un diritto fondamentale da difendere per i nostri figli e per tutte le famiglie del territorio”.