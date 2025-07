“Ozzy Osbourne suonò a Cesenatico. E non finì bene”

“Il titolare – racconta con una risata – ebbe la malsana idea di ingaggiare i Black Sabbath. Per me non sapeva che musica facevano. Gli prestammo anche degli strumenti, non ricordo quali. E non avete idea di cosa sia successo quando hanno iniziato! (risata) La gente si alzava e scappava, il proprietario voleva staccare la spina, una scena da film comico. Erano troppo avanti, erano all’avanguardia e in un contesto di musica soft hanno “spaccato” tutto e probabilmente non li hanno pagati. Quella fu la prima e unica volta in cui li ho incontrati e capii che erano pieni di personalità”.