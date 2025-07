Assestamento di bilancio, prossima discussione in Consiglio

In tema di bilancio per la parte corrente si segnalano adeguamenti nelle previsioni di spesa per il comparto scuola per un totale di € 428.000 finanziate anche con contributi provinciali e regionali, relative a servizio mensa, servizio traposto e assistenza handicap; adeguamenti iniziative turistiche in particolar modo per il Natale 2025 per € 150.000; maggiori corrispettivi a Cesenatico Servizi per manutenzione strade (in particolar modo segnaletica stradale) per € 71.000 ed € 65.000 per manutenzione verde; € 45.000 per contributi alle attività economiche e per bando edicole. Le maggiori spese sono finanziate principalmente con introiti derivanti da conguaglio gestione della discarica per circa € 160.000 e da monetizzazioni verde in aree private per € 130.000 circa, oltre ad utilizzo di avanzo disponibile per circa € 300.000.

«La variazione che portiamo al vaglio del Consiglio Comunale contiene voci importantissime che ci permetteranno di realizzare opere attese da decenni. Con tutte le complessità di questi anni, stiamo rispettando tutti gli impegni assunti», le dichiarazioni del sindaco Matteo Gozzoli.

«Questo primo tagliando del bilancio 2025 è utile per poter assestare spese ed entrate anche in funzione del prosieguo dell’attività dell’Ente. Non si registrano particolari criticità e per affrontare la fine dell’anno il Comune ha ancora a disposizione circa 1 milione di avanzo disponibile. Continuiamo a tenere in ordine la cassa dell’Ente, con tempi di pagamento dei fornitori ampiamente al di sotto dei limiti di legge, e le previsioni di entrata e spesa. Grazie a tutti gli uffici per lo sforzo e l’impegno profuso», le parole dell’Assessore Jacopo Agostini.