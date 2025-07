Regione, finanziati nuovi posti nei nidi

Al 9 luglio le richieste di finanziamento presentate sono 163 a fronte di una potenziale utenza di 230 enti, il 70% della platea complessiva; in particolare, le 163 domande vengono da 151 Comuni e 12 Unioni di Comuni.

Le istanze riguardano complessivamente investimenti per i servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni per un ammontare di 30,6 milioni di euro sui 45 complessivamente disponibili. In particolare, 3,6 milioni serviranno al consolidamento dei 669 posti attivati in precedenza; 2,8 milioni permetteranno la creazione di 519 nuovi posti, i restanti 24,2 milioni saranno spesi per ridurre le rette agli aventi diritto iscritti ai nidi pubblici e privati convenzionati nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che hanno aderito.

Naturalmente si tratta di nuovi posti “potenziali”, perché il numero esatto potrà essere calcolato quando saranno effettivamente attivati, e a quel punto le risorse potranno essere rimodulate di conseguenza.

Attivazione di nuovi posti e conferma dei posti attivati l’anno scorso provincia per provincia.

Secondo i dati provvisori al 9 luglio, rispetto all’anno scorso, nella provincia di Piacenza i nuovi posti nei servizi educativi per l’infanzia in via di attivazione sono 24, quelli attivati l’anno scorso e confermati sono 20. A Parma i nuovi posti sono 39, quelli confermati 88. A Reggio Emilia i nuovi posti sono 35, quelli confermati 120. A Modena si contano 113 nuovi posti e 178 confermati. Nella Città metropolitana di Bologna i nuovi posti sono 119, quelli confermati 148. A Ferrara i nuovi posti sono 12, quelli confermati 33. A Forlì-Cesena i nuovi posti sono 85, quelli confermati 36. A Ravenna i nuovi posti sono 48, quelli confermati 29. Infine, nella provincia di Rimini i nuovi posti sono 44, quelli confermati 17.