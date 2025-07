Weekend di vela in arrivo: al via il trofeo Rotary

Sabato 26 e domenica 27 luglio Cesenatico sarà protagonista della vela nazionale con il Trofeo Rotary – Campionato Zonale Dinghy 12’, organizzato dal Circolo Vela Cesenatico.

Una due giorni di sport che porterà in città circa 60 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi il titolo nelle acque di Cesenatico Ponente.

La manifestazione, valida anche per il Trofeo Interzonale ABC e per il Trofeo dell’Adriatico, rappresenta una delle tappe più prestigiose del calendario della storica classe Dinghy 12’, la più antica deriva a vela ancora in attività, che continua ad appassionare velisti di ogni età con il suo mix di tradizione e tecnica.

Le regate prenderanno il via sabato alle ore 13:00 e proseguiranno domenica, con a seguire le premiazioni e il tradizionale pasta party per regatanti e accompagnatori. Il programma sociale prevede inoltre per la serata di sabato una cena di gala in spiaggia, per un momento di incontro e condivisione tra sportivi, istituzioni e territorio.