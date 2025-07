Scuola Aldini. FdI: “Non solo parole, ma fatti”

“La continuità educativa è un diritto, e come Fratelli d’Italia siamo da sempre sensibili al tema della genitorialità”. A tornare a parlare della questione relativa alla scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Cannucceto è il consigliere regionale FDI Luca Pestelli, già firmatario di una interrogazione sul tema depositata in Regione.

“Investire sui servizi che consentono alle famiglie di conciliare vita privata e attività lavorativa è prioritario, soprattutto in un contesto storico che affronta un trend demografico negativo: per questo è fondamentale che le istituzioni si attivino per garantire, già per l’annata 2025/26, la seconda sezione a tempo pieno alla scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Cannucceto”.

“Quanto risposto dall’assessore Isabella Conti non ci soddisfa – spiega Pestelli – non basta la solidarietà della Regione, ma sono necessarie risposte concrete, che dovranno necessariamente avere compimento attraverso un impegno fattivo della amministrazione comunale di Cesenatico. Alla comunità non servono parole”.