Terzo settore, investimenti dalla Regione

La Regione continua ad investire per i giovani in un pacchetto destinato a progetti del Terzo Settore per ragazzi e ragazze.

450mila euro dalla Regione per i giovani dell’Emilia-Romagna che, aggiunte agli 800mila del bando per il benessere giovanile, portano a oltre 1 milione 200mila euro.

Via libera dalla Giunta regionale al bando, che stanzia appunto 450mila euro per il 2025 e 2026, con un incremento del 15% rispetto a quello precedente, per i progetti realizzati dalle articolazioni regionali delle Reti associative nazionali, come previsto dalla legge regionale n. 3/2023, “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”.

C’è tempo fino al 4 settembre per presentare la domanda. Le associazioni potranno beneficiare di un contributo nella misura massima dell’80% del costo totale del progetto presentato e per un importo massimo di 50.000 euro.