Cocaina a domicilio non passa inosservata alla polizia

Continuano i controlli di polizia nelle aree ritenute di interesse e dove è possibile rintracciare personaggi sospetti, per il contrasto ai reati in generale e a quelli inerenti lo spaccio di stupefacenti. Gli agenti del Presidio estivo di Polizia, hanno rintracciato un cittadino albanese di trent’anni, da poco giunto in Italia a suo dire per motivi turistici, visto uscire da una abitazione privata, dove ha dichiarato di essere ospite, unitamente ad un suo conoscente coetaneo. Al fine di verificare la regolarità di entrambi, è stato contattato il proprietario dell’appartamento, un cinquantenne cesenaticense, che all’arrivo sul posto è parso impacciato ed agitato, forse pensando che la verifica fosse su di lui e non sui suoi ospiti.